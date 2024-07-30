В Калининградской области мужчина изрезал ножом бывшую девушку после расставания

В Калининградской области мужчина изрезал ножом бывшую сожительницу, проникнув к ней домой. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

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Инцидент произошел в Нестеровском районе в ночь на 27 июля. По версии следствия, злоумышленник влез в дом к экс-возлюбленной, которая негативно отреагировала на его визит. После чего началась ссора, в ходе которой мужчина дважды ударил хозяйку ножом в грудь и живот, а затем скрылся с места преступления.

Пострадавшую госпитализировали и спасли, она по-прежнему восстанавливается после нападения. Ее бывшего партнера задержали, ему уже предъявлено обвинение. Сейчас фигурант находится в следственном изоляторе. Расследование уголовного дела продолжается.