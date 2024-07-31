Жительницу Омска приговорили к 6 годам колонии за дискредитацию ВС РФ

Омский суд приговорил местную жительницу к шести годам колонии общего режима за размещение в интернете заведомо ложной информации, дискредитирующей Вооруженные силы РФ.

Об этом сообщила ТАСС официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

"Приговором Ленинского районного суда города Омска фигурантка признана виновной в публичном распространении заведомо ложной информации, дискредитирующей Вооруженные силы РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Ей назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу", - сказала Руснак.



Суд установил, что в апреле 2022 года женщина разместила на личной странице в одной из соцсетей не соответствующую действительности видеозапись, которая подрывала авторитет российской армии. Также осужденная ранее привлекалась к административной ответственности за участие в митингах и одиночных пикетах на территории Омска.