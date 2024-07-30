Морпех из США заочно получил в РФ 14 лет колонии за наемничество на стороне ВСУ

Американский наемник Сент-Джон Майкл-Артур заочно приговорен в РФ к 14 годам заключения за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. ТАСС

Иностранца признали виновным по статье 359 УК РФ («Наемничество»). Он объявлен в международный розыск. Lenta.ru

По данным следствия и суда, Сент-Джон через Польшу прибыл на Украину в феврале 2022 года, чтобы участвовать в вооруженном конфликте в качестве наемника. Он был обеспечен оружием, боеприпасами и прошел специальную подготовку на территории тренировочных баз Интернационального легиона Украины. Ura.Ru