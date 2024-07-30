Пассажир пытался вывезти из РФ 11 бивней краснокнижного моржа

Таможенники обнаружили бивни краснокнижного моржа в багаже пассажира, который собирался вылететь из московского аэропорта «Домодедово» в Египет. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России в Telegram-канале.

Бивни перевозил 48-летний коллекционер костяных изделий. При досмотре его багажа инспекторы увидели 11 подозрительных предметов, похожих на бивни. Мужчина пояснил, что это клыки моржа: их он якобы приобрел на блошином рынке, а в дальнейшем собирался изготовить ножки для кровати. Документы, разрешающие вывоз частей животного из России, у него отсутствовали.

Таможенники изъяли груз и отправили его на экспертизу. Она показала, что полуметровые резцы являются клыками атлантического моржа. Это животное занесено в Красную книгу РФ, а его дериваты являются культурной ценностью.

Правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде культурных ценностей (ст. 226.1 УК РФ). В пресс-службе ФТС отметили, что мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.