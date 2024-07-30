Топ-менеджер Мосбиржи погиб после падения с яхты

Директор по маркетингу Московской биржи Георгий Чибисов погиб во время прогулки на яхте по Москве-реке. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram.

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По данным издания, 44-летний топ-менеджер отправился кататься на катере вечером 27 июля. Родные мужчины рассказали, что он отправил сообщение своей супруге, а затем перестал выходить на связь. Жена Чибисова забеспокоилась, так как раньше он никогда не пропадал.

Правоохранители выяснили у знакомых топ-менеджера Мосбиржи, с которыми он был на борту, что в какой-то момент Георгий вышел на палубу и упал в воду. Найти собственными силами его не удалось, поэтому затем знакомые обратились к спасателям. Тело Чибисова было обнаружено в реке только 28 июля, по факту его гибели было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения водного транспорта.

В мае в Москве скончался бывший председатель совета директоров компании «Норникель» Александр Филипьев. 69-летнего мужчину, обнаруженного без сознания в его квартире в центре Москвы, врачам спасти не удалось. В 1993 году Филипьев, работавший в советское время в центральном аппарате Госбанка, стал одним из основателей ОНЭКСИМ Банка, с 1996 по 1998 год работал первым зампредом правления Внешторгбанка РФ.