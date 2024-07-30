Мужчина на параплане рухнул на девушку в Башкирии

В Башкирии мужчина на параплане совершил жесткую посадку и упал на девушку. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале.

По информации ведомства, параплан упал на горе Торатай в Ишимбайском районе. В результате девушка, которая пострадала, не могла передвигаться самостоятельно.