Мужчина на параплане рухнул на девушку в Башкирии
В Башкирии мужчина на параплане совершил жесткую посадку и упал на девушку. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале.
По информации ведомства, параплан упал на горе Торатай в Ишимбайском районе. В результате девушка, которая пострадала, не могла передвигаться самостоятельно.
«Девушка госпитализирована. Сам парапланерист получил незначительные ушибы», — сообщили в министерстве, уточнив, что сотрудники МЧС и добровольцы транспортировали девушку до кареты скорой помощи