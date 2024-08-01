В Бурятии лесные пожары действуют на площади свыше 17 тыс. га

Лесные пожары действуют на территории Бурятии на площади свыше 17,2 тыс. га, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

"За прошедшие сутки в республике обнаружены 16 лесных пожаров на площади 284,5 га в Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Причиной всех возгораний стала сухая гроза. На утро 1 августа действуют 24 лесных пожара в Баунтовском эвенкийском, Еравнинском, Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. <…> Площадь лесных пожаров, которые в настоящее время действуют на территории республики, составляет 17 270 га", - говорится в сообщении.



Ликвидированы 13 возгораний в Курумканском, Муйском, Северо-Байкальском районах. На тушении работают 372 человека из числа лесной охраны, сотрудников Авиалесоохраны и привлеченных, задействовано 49 единиц лесопожарной техники.

"12 возгораний сейчас действуют в Муйском районе на площади более 700 га. По трем проводятся работы по тушению. Остальные находятся в горах, местность удаленная. Так как на территории района большая задымленность, облет пожаров пока невозможен. Угрозы населенным пунктам нет. В остальных районах, также продолжаются работы по ликвидации возгораний. Все силы и средства задействованы в тушении", - сообщил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.



В Бурятии действует режим ЧС регионального значения. Находиться в лесу можно только в специально отведенных местах.