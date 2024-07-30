Трое похитителей в Москве вывезли мужчину за город и вымогали 300 тыс. руб.

Несколько лиц на севере Москвы угрожали мужчине физической расправой и, применяя психологическое насилие к потерпевшему, насильно посадили его в автомобиль и увезли. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Уточняется, что фигуранты направились в Московскую область. Инцидент произошел 29 июля рядом с жилым домом, расположенным на улице Ангарской в городе Москве.

Пеступники удерживали мужчину несколько часов и вымогали 300 тыс. рублей за освобождение. Уточняется, что действия подозреваемых были пресечены сотрудниками ГАИ, а потерпевший был освобожден. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), пп. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Подозреваемые доставлены в подразделение столичного СК, в ближайшее время следователи приступят к их допросу.

Ранее в Следственном комитете Москвы сообщали, что 24 июля у дома в Ферганском проезде мужчина совершил нападение на незнакомую женщину, выхватил у нее из рук ребенка 2024 года рождения и попытался сбежать. За ним побежал очевидец, в результате подозреваемый бросил младенца на землю, ребенок получил травмы.