Серийный живодер объявился в Подмосковье

В подмосковном Пушкино орудует серийный живодер. Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей, неизвестный отлавливает на улице котов и расстреливает их из пневматической винтовки.

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Инциденты происходят в окрестностях микрорайона Мамонтовка. По словам хозяина пострадавшего животного, его домашний питомец пропал на несколько дней, а вернулся уже с серьезными ранениями. Владелец кота насчитал на его теле около 30 следов от пуль. Шесть из них пришлось доставать ветеринарам.

Работники ветеринарной клиники рассказали, что это уже не первый подобный случай за последнее время. К ним уже несколько раз приносили кошек с похожими травмами, однако спасти их не удалось. Хозяин выжившего животного написал заявления в полицию. Правоохранители устанавливают личность стрелка.