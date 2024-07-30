Россиянке потребовалась эвакуация вертолетом с вулкана на Камчатке

На Камчатке российская туристка повредила ногу на вулкане, ей потребовалась эвакуация вертолетом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае (ЦОД).

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Уточняется, что женщина получила травму колена во время перехода с вулкана Дзендзур на Таловский кордон. На помощь россиянке пришли спасатели и бригада медиков, они вылетели в Налычевскую долину на вертолете.

Женщину эвакуировали и доставили в городскую больницу №2 в Петропавловске-Камчатском.

На Ключевской сопке трех туристов засыпало камнями. Путешественники находились на высоте около 4 тысяч метров, они смогли сами дойти до дома вулканологов, откуда их забрали на вертолете.