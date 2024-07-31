Вице-губернатору Хабаровского края предъявили новое обвинение

Задержанному по делу о взятке вице-губернатору Хабаровского края Евгению Никонову предъявлено новое обвинение. Об этом со ссылкой на заявление Центрального районного суда сообщает ТАСС.

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Чиновник, который стал фигурантом дела о взяточничестве в особо крупном размере при заключении контрактов, теперь подозревается и по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

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Вице-губернатора дальневосточного региона задержали по делу о коррупции 30 июля. Сейчас его допрашивают представители силовых структур. С 2014 по 2020 год он работал в департаменте здравоохранения города Москвы, а в 2020 году он занял свой нынешний пост.

Ранее стало известно, что Евгений Никонов в 2021 году задекларировал годовой доход в размере 5,6 миллиона рублей. При этом доход его жены составил чуть больше 20 тысяч рублей, упав в 50 раз за один год.