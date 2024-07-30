Восемь подростков пытались устроить теракт в Свердловской области

В Свердловской области расследуются уголовные дела в отношении восьми подростков, которые по указанию куратора с Украины пытались устроить теракты на железной дороге. Об этом сообщило на своей странице «ВКонтакте» Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

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По данным следствия, попытки поджогов произошли в июле в Красноуральске и на железнодорожной станции Первоуральск. Уголовное дело расследуется по статье «покушение и приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору».

«Подозреваемые, действуя группой из пяти человек, находясь на территории железнодорожного цеха транспортного предприятия в городе Красноуральске, а также спустя несколько дней другой группой из трех человек на железнодорожной станции Первоуральск, совершили попытки поджога локомотивов и релейных железнодорожных шкафов», - пояснили в ведомстве.



Для поджога они принесли с собой горючую жидкость и металлические ломы, однако были быстро задержаны и не успели довести задуманное до конца. При этом в ходе расследования выяснилось, что инструкции, как и где совершить поджоги, подозреваемые получили через мессенджер Telegram «от лица, находящегося на территории Украины». За это им обещали вознаграждение, но деньги они не получили, уточнили в СК России.

Ранее ФСБ при содействии сотрудников МВД задержало трех 16-летних жителей Кемеровской области за поджог релейного шкафа на железной дороге. Пойти на преступление подросткам предложил незнакомец в Интернете. Он пообещал им за это 60 тысяч рублей. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 281 УК РФ («Диверсия»).