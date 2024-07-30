Задержан вице-губернатор Хабаровского края Никонов

Сотрудниками правоохранительных органов задержан в Хабаровске зампредседателя правительства региона Евгений Никонов. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет ТАСС.

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«Евгений Никонов задержан по делу о коррупции, с ним проводятся следственные действия», - пояснил источник издания в силовых структурах.



По данным источника газеты «Аргументы и факты», задержание провели сотрудники ФСБ и МВД в здании правительства региона.

«По предварительной версии, вместе с Никоновым действовали несколько подчиненных и аффилированных лиц. Они организовывали системные хищения средств при закупках в медицинской сфере и строительстве», - отмечает газета.



Вице-губернатор подозревается в получении взяток в особо крупном размере (статья 290 УК РФ).

Ранее был задержан бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский. СМИ сообщили, что экс-чиновник проходит по делу о взятке должностным лицом в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290) и мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).