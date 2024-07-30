В Курской области на нефтебазе потушили пожар после атаки БПЛА

Пожар на нефтебазе, возникший после атаки БПЛА, ликвидирован в Курской области.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.
"Наши спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе в Курском районе. Он возник ночью 28 июля в результате атаки украинского беспилотника. Горели три резервуара с топливом. Площадь возгорания составила более 500 кв. м", - написал Смирнов.
Ранее он сообщал, что 28 июля три резервуара с топливом загорелись после атаки БПЛА на нефтебазу в Курском районе.
По данным врио губернатора, пожар полностью потушили 30 июля в 5:50 мск.
"К его ликвидации было привлечено 140 спасателей и 32 единицы техники. Никто из местных жителей и работников нефтебазы не пострадал", - добавил Смирнов, поблагодарив пожарных за работу.