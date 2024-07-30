В Курской области на нефтебазе потушили пожар после атаки БПЛА

Пожар на нефтебазе, возникший после атаки БПЛА, ликвидирован в Курской области.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Наши спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе в Курском районе. Он возник ночью 28 июля в результате атаки украинского беспилотника. Горели три резервуара с топливом. Площадь возгорания составила более 500 кв. м", - написал Смирнов.



Ранее он сообщал, что 28 июля три резервуара с топливом загорелись после атаки БПЛА на нефтебазу в Курском районе.

По данным врио губернатора, пожар полностью потушили 30 июля в 5:50 мск.