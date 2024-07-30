Протестующие снесли статую Уго Чавесу в Венесуэле

Участники протестных акций снесли одну из статуй, посвященных экс-президенту Венесуэлы Уго Чавесу, которая была расположена в городе Ла-Гуайра, заявил глава страны Николас Мадуро.

Он добавил, что подобные действия являются типичными для «цветных революций», передает телеканал VTV.

«Попытались снести статуи в честь Уго Чавеса. Им удалось это», — констатировал Мадуро.



Столкновения между полицией и демонстрантами, недовольными результатами президентских выборов в Венесуэле, происходят в центре Каракаса. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ для разгона манифестантов. Подъезды к президентскому дворцу Мирафлорес были перекрыты. Кроме того, полиция усилила охрану здания Национальной ассамблеи и избирательной комиссии.

На улицах города сотни людей, вооруженных палками и бутылками с зажигательной смесью. У большинства протестующих лица закрыты платками, на месте протестов раздалось несколько выстрелов.

Ранее стало известно, что действующий лидер Венесуэлы Мадуро победил в президентской гонке, которая прошла 28 июля. Он набрал 51,2% голосов после обработки 80% протоколов. При этом Аргентина не признала итоги выборов в латиноамериканской стране. Глава государства Хавьер Милей назвал результаты голосования «очередным обманом» и отдал предпочтение оппозиционеру Эдмундо Гонсалесу.