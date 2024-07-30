РФ заняла первое место по количеству слитых в даркнет баз данных

Россия возглавила рейтинг стран по количеству объявлений о продаже баз данных компаний на теневых форумах по итогам первого полугодия 2024 года. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на отчет Positive Technologies. Доля объявлений из России составляет около 10%.

По подсчетам экспертов, в пятерку лидеров входят также США (8%), Индия (7%), Китай (6%) и Индонезия (4%). Подобные слитые базы содержат персональные данные из учетных записей, а также коммерческую тайну, следует из отчета. По оценке разработчика F.A.C.C.T., за первое полугодие 2024 года в публичный доступ впервые было выложено 150 баз данных российских компаний.

Около 30% от общего числа утечек в 2024 году составили базы данных компаний, специализирующихся на розничной онлайн-торговле. Согласно отчету Positive Technologies, авторы 88% объявлений с предложениями о продаже данных из российских компаний готовы отдать базы бесплатно. До этого стало известно, что хакеры массово пытаются взломать военную инфраструктуру стран Юго-Восточной Азии.