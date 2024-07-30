После ЧП с составом под Волгоградом более 10 поездов следуют с опозданием

После столкновения поезда Казань - Адлер с "Камазом" в Волгоградской области 12 пассажирских составов следуют с опозданием. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании ("дочка" РЖД).

"О движении поездов в связи с происшествием в Волгоградской области. В настоящий момент с задержками следуют 12 пассажирских поездов. <...> Железнодорожники делают все возможное для сокращения опоздания поездов и восстановления движения на участке", - говорится в сообщении.



Речь идет о поездах 491 Казань - Адлер, 127 Красноярск - Адлер, 235 Тында - Анапа, 353 Пермь - Имеретинский Курорт, 13 Саратов - Имеретинский Курорт, 59 Новокузнецк - Кисловодск, 345 Нижневартовск - Адлер, 509 Казань - Новороссийск, 455 Челябинск - Новороссийск, 354 Имеретинский Курорт - Пермь, 510 Новороссийск - Казань, а также 250 Адлер - Новокузнецк.