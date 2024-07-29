Суд оставил без движения коллективный иск потерпевших по делу «Крокуса»

Замоскворецкий суд Москвы оставил без движения коллективный иск потерпевших и родственников погибших в теракте в «Крокус сити холле» к «Ингосстраху». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служба учреждения.

Террористический акт в концертном зале в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

В агентстве пояснили, что основания для этого решения не раскрываются.

Ранее сообщалось, что выжившие в в «Крокус Сити Холле» и родственники погибших подали коллективный иск к «Ингосстраху». Они потребовали признать трагедию страховым случаем и выплатить им компенсацию.

В иске они сослались на договор страхования гражданской ответственности, который заключили АО «Крокус Интернешнл», управляющая компания «Крокуса», и «Ингосстрах».