Названо число пострадавших при сходе поезда под Волгоградом

В результате схода с рельсов вагонов пассажирского поезда Казань — Адлер пострадали 52 человека. Об этом сообщает администрация Волгоградской области.

«По информации областного оперативного штаба и облздрава, в результате ДТП с поездом пострадали 52 человека. В настоящее время в Котельниковской ЦРБ медпомощь получает 21 человек, десять из них — дети», — говорится в сообщении.



Уточняется, что три человека находятся в тяжёлом состоянии. Двое из них госпитализированы в больницу в Волгограде, машинист — в ведомственное учреждение. При этом 28 человек наблюдаются амбулаторно.

Ранее сообщалось, что пассажиры сошедшего с рельсов поезда под Волгоградом пожелали продолжить путь.