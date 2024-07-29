Неповрежденные вагоны поезда «Казань - Адлер» продолжили движение

Девять вагонов поезда, сошедшего с рельсов в Волгоградской области, отправились в пункт назначения вместе с пассажирами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу оперштаба региона.

Поезд «Казань — Адлер» столкнулся с «Камазом» в 12:35 мск в понедельник, 29 июля, в районе перегона Гремячая — Котельниково в Волгоградской области. Пострадали 140 человек, 55 из них были госпитализированы.

«Девять непострадавших вагонов поезда после осмотра на узловой станции отправились в пункт назначения вместе с пассажирами», — отметили в оперштабе.



Водитель столкнувшегося с поездом грузовика объяснил причину ЧП

Ранее сообщалось, что пассажиры поезда «Казань —Адлер» в ходе опроса, проведенного региональными властями, изъявили желание продолжить путь до Сочи.