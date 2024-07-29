В Англии неизвестный с ножом зарезал двух детей

Полиция английского города Саутпорт сообщила, что неизвестный с ножом напал на группу детей. В результате погибло двое несовершеннолетних, еще 9 детей и 2 взрослых пострадали. Об этом пишет Sky News.

Согласно предварительным данным, нападение произошло в конце детских занятий по йоге и танцам в стиле Тейлор Свифт. Шестеро из девяти пострадавших детей находятся в критическом состоянии. При этом начальник местного отдела полиции Серена Кеннеди заявила, что двое пострадавших взрослых пытались защитить детей от нападавшего. Их состояние также оценивается как критическое.

«Похоже, дети находились на мероприятии Тейлор Свифт в танцевальной школе, когда вооруженный ножом преступник вошел в помещение и начал нападать на детей», — добавила Кеннеди.



Помимо этого в полиции добавили, что сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого — им оказался 17-летний юноша из Бэнкса.

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