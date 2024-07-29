Сын актера Сошальского был арестован по делу о наркотиках

В Москве был арестован сын российского актера Владимира Сошальского, которого также зовут Владимир. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

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Отмечается, что младшего Владимира Сошальского арестовали за попытку сбыта наркотиков. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса — «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Согласно решению Останкинского районного суда, он пробудет под арестом до 26 сентября 2024 года.

«Постановлением Останкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сошальского Владимира Владимировича», — сказано в сообщении.



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