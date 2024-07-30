Жена устроившего ДТП с поездом водителя КАМАЗа пожаловалась на преследования

Жена водителя КАМАЗа Асламбека Усматова, который, как сообщалось, выехал на красный сигнал светофора на железнодорожном переезде и допустил столкновение с пассажирским поездом, пожаловалась на преследование семьи после инцидента.

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По словам женщины, ей и ее детям начали поступать гневные сообщения. В частности, неизвестные пишут 10-летней дочери и 17-летнему сыну. Супруга водителя КАМАЗа также добавила, что ее муж не алкоголик и не наркоман, а ДТП с поездом — несчастный случай, передает URA.RU со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Женщина также рассказала, что ее муж пропустил один поезд, после чего завел грузовик и начал ехать, однако не успел остановиться из-за неожиданно появившегося другого поезда. Этот маршрут, по ее словам, он знал хорошо, так как неоднократно ездил по нему. Сейчас водитель находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии в коме.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области столкнулись КАМАЗ и пассажирский поезд Казань — Адлер. Погибших в результате ДТП не было.