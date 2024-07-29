Во ФСИН опровергли информацию о винирах для члена банды Цапка

Во ФСИН по Ростовской области рассказали, что информация об установке виниров в СИЗО-1 члену банды Цапка Владимиру Алексееву не соответствует действительности. Об этом пишет RT.

В ведомстве уточнили, что услуги по протезированию зубов медработниками МСЧ, а также государственными или частными организациями ему не оказывались, в стоматологические клиники его тоже не вывозили.

Напомним, что в 2018 году в СМИ были опубликованы фотографии, на которых другой член банды, Вячеслав Цеповяз, сидит в тюрьме за столом с крабами, икрой и шашлыком. Позднее информация о роскошной жизни преступника была опровергнута.

Хинштейн прокомментировал установку виниров членом банды Цапка

Ранее глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что направит запросы в соответствующие инстанции с просьбой проверить появившуюся в СМИ информацию об установке виниров преступнику в СИЗО-1.