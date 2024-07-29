Пресс-служба химического концерна BASF назвала причину взрыва на немецком заводе в Людвигсхафене. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению компании, причиной взрыва стала утечка органического растворителя. В данный момент утечка уже устранена. В пресс-службе также заявили, что число раненых выросло до 15 человек.

«В ходе сегодняшнего происшествия в южной части завода BASF в Людвигсхафене произошел взрыв из-за утечки органического растворителя с последующим пожаром. Загрязнения воздуха, воды и почвы не было. В результате происшествия 15 сотрудников получили легкие ранения и были обследованы в медицинском центре BASF. После этого все они смогли покинуть медицинский центр», — рассказали в BASF.



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