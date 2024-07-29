Парапланерист упал на девушку на горе Торатау

Парапланерист совершил жесткую посадку на девушку на горе Торатау в Башкирии. Пострадавшую госпитализировали, сообщается в Telegram-канале "МЧС России".

"В Башкортостане на туристку упал парапланерист. На горе Торатау в Стерлитамакском районе мужчина совершил жесткую посадку прямо на девушку. Она травмировалась и не могла передвигаться самостоятельно", - говорится в сообщении.



Отмечается, что сотрудники МЧС и добровольцы на носилках транспортировали пострадавшую до машины скорой помощи. Девушка госпитализирована. Сам парапланерист получил незначительные ушибы.