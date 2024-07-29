Москвича осудят за совершенное 19 лет назад изнасилование незнакомки

В Москве суд рассмотрит дело в отношении 44-летнего мужчины, изнасиловавшего незнакомку 19 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

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По данным ведомства, 18 августа 2005 года мужчина около дома на улице Южнопортовой напал на девушку, угрожал расправой и надругался над ней. Тогда установить личность злоумышленника не удалось. Однако позже следователи и криминалисты по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет еще раз изучили собранные доказательства и поймали ранее судимого фигуранта.

Мужчина обвиняется по пункту «в» части 2 статьи 131 («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством») и пункту «в» части 2 статьи 132 («Иные насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством») УК РФ. Он полностью признал вину.

Ранее на северо-востоке Москвы суд арестовал 22-летнего гражданина Таджикистана, изнасиловавшего знакомую в парке.