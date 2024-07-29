МЧС ликвидировали горение на Пермской улице в Москве

Пожарные сбили открытое горение и ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

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Он уточнил, что огонь возник в складском помещении на пятом этаже. Горела бумажная продукция. Спасатели занимаются проливкой конструкций и разбором.

Информация о возгорании появилась в 22:59 (мск). Отмечалось, что пожарные сумели спасти одного человека, находящегося на этаже, где произошло ЧП.

Сотрудники МЧС России спасли четырех человек во время пожара в Северо-Западном округе столицы. Один из них пострадал. По предварительным данным, пожар произошел в многоквартирном доме на улице Героев-Панфиловцев. Общая площадь возгорания составила 32 квадратных метра.