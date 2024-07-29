Стало известно о пропавшей при прорыве дамбы в Карелии многодетной сотруднице «Росатома»

При прорыве дамбы в Карелии пропала многодетная сотрудница «Росатома» Людмила Т. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации издания, помимо 37-летней матери троих детей, спасатели разыскивают 61-летнюю Елену М.

Ранее появился список пострадавших при в результате размытия перемычки Беломорско-Балтийского канала. В него вошли семь человек, среди которых мальчики в возрасте 10 и 17 лет, а также 74-летний пенсионер.