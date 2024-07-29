Членам банды Басаева по делу о теракте в Чечне запросили по 24 года колонии

Членам преступной группировки Шамиля Басаева — Нажмудину Дудиеву и Ибрагиму Донашеву — запросили по 24 года лишения свободы, пишет ТАСС. Они проходят по уголовному делу о теракте в Чечне в 2005 году. Заседание состоялось в Южном окружном военном суде.

Прокурор попросил Дудиеву с применением ч. 5 ст. 69 по совокупности приговоров назначить 24 года, Донашеву — с применением ч. 5 ст. 69 по совокупности приговоров 24 года лишения свободы, — отметил представитель суда.



По версии следствия, Дудиев и Донашев летом 2005 года в составе группировки Арсанакаева и Заитова участвовали в похищении и убийстве местного жителя для дальнейшего теракта в селе Знаменское. Мужчины переодели его в форму российского солдата, и положили в машину, наполненную взрывчаткой. Затем обвиняемые выстрелили по авто, а когда к нему подошли силовики, привели в действие СВУ. В результате теракта погибли 15 человек, 36 пострадали.