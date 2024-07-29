Число госпитализированных после ЧП с поездом возросло до 55

Число госпитализированных в Котельниковскую ЦРБ после ЧП с поездом возросло до 55. Об этом в Telegram сообщил Росжелдор. RT на русском

По их данным, в составе поезда было 20 вагонов, в них находились 813 человек. По предварительной информации, пострадали 140 человек. Lenta.ru

На место происшествия направили караул пожарного поезда и стрелковую команду ведомственной охраны Росжелдора. Также организован подвоз 200 литров питьевой воды для пострадавших. Москва24

В понедельник, 29 июля, в Волгоградской области с железнодорожных рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Казани в Адлер. По последним данным, в результате аварии пострадали около ста человек. Причиной схода вагонов стал КамАЗ, выехавший на железнодорожные пути. Вечерняя Москва