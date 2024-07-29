Поезд в Калининград встал из-за проблем на подстанции в Литве

Поезд «Янтарь» сообщением Москва — Калининград задерживается из-за проблем с электроэнергией на пограничной станции Кяна в Литве, рассказал представитель Калининградской железной дороги. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам представителя КЖД, время задержки фирменного поезда составляет более трех часов.

В КЖД отметили, что специалисты принимают все необходимые меры для ввода поезда в график.

Ранее сообщалось, что из-за частичного схода с рельсов пассажирского поезда в Котельниковском районе Волгоградской области задерживаются пять поездов.