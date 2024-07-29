В Дагестане из-за сильных дождей пять горных рек вышли из берегов
В Дагестане после сильных дождей пять горных рек, Самур, Чираг-чай, Гюргенчай, Ахты-чай и Казикумухское Койсу, вышли из берегов. В результате разгула стихии произошло повреждение водозаборов и гидротехнических сооружений.
Как сообщает пресс-служба Дагмелиоводхоза, в связи ЧП прекращена подача воды для поливных нужд потребителям Ахтынского, Магарамкентского, Сулейман-Стальского, Левашинского и Гергебильского районов.
"Ведутся работы по обследованию мелиоративных объектов и составлению дефектных актов для определения размера ущерба и проведения аварийно-восстановительных работ", - сообщили в организации.
Специалисты Дагмелиоводхоза ведут мониторинг ситуации.
"В связи с прошедшими осадками имеются ограничения транспортного сообщения на дорогах местного и республиканского значения. Зафиксировано частичное отключение энергоснабжения Рутульского, Агульского, Курахского и Тляратинского районов", - сказал старший оперативный дежурный ГУ МЧС России по РД Магомедгаджи Ибранов.