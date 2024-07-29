В Дагестане из-за сильных дождей пять горных рек вышли из берегов

В Дагестане после сильных дождей пять горных рек, Самур, Чираг-чай, Гюргенчай, Ахты-чай и Казикумухское Койсу, вышли из берегов. В результате разгула стихии произошло повреждение водозаборов и гидротехнических сооружений.

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Как сообщает пресс-служба Дагмелиоводхоза, в связи ЧП прекращена подача воды для поливных нужд потребителям Ахтынского, Магарамкентского, Сулейман-Стальского, Левашинского и Гергебильского районов.

"Ведутся работы по обследованию мелиоративных объектов и составлению дефектных актов для определения размера ущерба и проведения аварийно-восстановительных работ", - сообщили в организации.



Специалисты Дагмелиоводхоза ведут мониторинг ситуации.