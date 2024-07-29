Столкнувшегося с поездом водителя КамАЗа ввели в искусственную кому

Столкнувшегося с поездом водителя КамАЗа ввели в состояние искусственной комы. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает Telegram-канал Shot.

© elegram главы Котельниковского муниципального района Волгоградской области

— У Асламбека Усматова множественные переломы рёбер, перелом черепа и сильное сотрясение мозга. Прямо сейчас с ним работают нейрохирурги, Усматов в тяжёлом состоянии, говорится в публикации.



Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

В понедельник, 29 июля, около 12:15 на перегоне Гремячая — Котельниково с железнодорожных рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Казани в Адлер. Причиной схода вагонов стал грузовик КамАЗ, выехавший на железнодорожные пути на красный свет. По данному факту возбудили уголовное дело.

Порядка 140 человек пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Волгоградской области. Всего было госпитализировано 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Кроме того, в больницу попали два проводника. На момент аварии в составе находились 803 человека.

Спасатели достали женщину, застрявшую между вагонами сошедшего с рельсов состава. Ее госпитализировали.