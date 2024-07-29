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На крупнейшем химическом заводе ФРГ прогремел взрыв

На крупнейшем немецком заводе химического концерна BASF прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Взрыв произошел на заводе в Людвигсхафене. Отмечается, что в результате пострадало 14 человек. Помимо этого, после взрыва на территории завода начался пожар, который уже был потушен.

«В результате инцидента 14 сотрудников получили легкие ранения и в качестве меры предосторожности доставлены в заводскую поликлинику», — сообщили немецкие СМИ.

Причины взрыва пока не установлены. Власти Людвигсхафена предупредили жителей, что из-за выделения продуктов горения, в воздух могли попасть опасные вещества.

Ранее при производстве газорезательных работ произошел взрыв в Слободском.

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