В Миассе началась эвакуация из-за угрозы затопления

В городе Миасс Челябинской области началась превентивная эвакуация населения из-за угрозы затопления. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Текслера, в Миассе находится несколько гидротехнических сооружений, из-за чего ситуация в городе остается напряженной. В случае ухудшения обстановки вода, уровень которой до сих пор поднимается, может дойти до жилых домов. Губернатор подчеркнул, что эвакуация необходима для обеспечения безопасности населения даже если ситуация стабилизируется.

26 июля дамбу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало из-за сильных осадков. В результате один населенный пункт оказался подтоплен, еще три были вынуждены эвакуироваться.