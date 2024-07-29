В убийстве жены дипломата СССР и ее двоих сыновей заподозрили дочь

Дорогомиловский районный суд оставил под арестом Валерию Белицкую и ее мужа Александра Кузьмина сообщает MK.RU. Хотя семейную пару признали причастной к убийству отчима Белицкой, теперь они оказались фигурантами дела об убийстве матери Белицкой Риммы, а также двоих ее детей — сводных братьев подозреваемой.

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Валерия Белицкая — дочь известного советского дипломата Виктора Белецкого. Он был чрезвычайным уполномоченным послом СССР в Нидерландах. В наследство дипломат оставил жене Римме и дочке Валерии: две квартиры в Москве, два дома на Рублевке и в поселке Дарьино, а также огромные вложения на заграничных счетах.

Следствие полагает, что дочь дипломата могла расправится со сводными братьями и матерью, рассчитывая на наследство.

Ранее полиция задержала 31-летнего жителя Оренбурга, подозреваемого в убийстве родителей. Молодой человек признался, что расправился с матерью и отцом. В полицию о пропаже семейной пары сообщила соседка. Тела мужчины и женщины со множественными ранами головы были найдены в заколоченном погребе. Туда же подозреваемый сбросил предметы интерьера, испачканные кровью. После совершения преступления мужчина поспешил отправиться в Москву. По данным следствия, убийство произошло 29 июня. Мотив убийства — неприязненное отношение.