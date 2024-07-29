Экс-начальника ЦСКА Барышева приговорили к 13 годам по делу о взяточничестве

Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева к 13 годам колонии, признав его виновным в преступлениях коррупционной направленности. Это следует из текста приговора суда, с которым ознакомился ТАСС.

"По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Барышеву наказание в виде 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 25 млн рублей", - огласил приговор судья.



Барышев также лишен государственных наград и в течение 10 лет после освобождения ему будет запрещено занимать государственные должности.

Второй фигурант дела, давший признательные показания, заместитель Барышева Андрей Хамазин приговорен к девяти годам условно.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Дело Барышева

Барышев обвинялся в четырех эпизодах получения взяток (ст. 290 УК РФ), покушении на побег (ч. 3 ст. 30, ст. 313 УК РФ), превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Вину не признал. Был арестован 22 ноября 2018 года.

В 2019 году Барышев совершил попытку побега во время следственных действий. Он заявлял, что хотел своими действиями "привлечь внимание руководителей страны, прокуратуры и СК РФ к творящимся безобразиям [в расследовании его дела]".