$85.56+0.1693.26+0.09
Почта

Раскрыта сумма ущерба по уголовному дела экс-замминистра обороны Булгакова

В уголовном деле экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова ущерб составляет 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Раскрыта сумма ущерба по уголовному дела экс-замминистра обороны Булгакова
© РИА Новости

По данным следствия, девять миллионов пайков были поставленны по завышенной цене.

Ранее была раскрыта преступная схема, которую мог организовать Булгаков. В войска Российской армии поставлялись некачественные индивидуальные рационы питания (ИРП) по завышенной стоимости. Кроме того, говядина в ИРП заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков завышалась. При этом военнослужащие не получали качественные продукты питания даже в условиях проведения специальной военной операции.