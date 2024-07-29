Четыре поезда отправлены измененным маршрутом после ЧП под Волгоградом

После ДТП с поездом №491 Казань - Адлер, который в понедельник днем столкнулся с грузовиком на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области, измененным маршрутом направлены четыре поезда, следовавшие в сторону Черноморского побережья и в обратном направлении, сообщили в РЖД.

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Там уточнили, что поезда №354 Имеретинский Курорт - Пермь и №510 Новороссийск - Казань проследуют через станции Куберле, Волгодонская, Морозовская и Петров Вал, а после вернутся основной маршрут на станции Волгоград.

В обратном направлении через станции Петров Вал, Морозовская, Волгодонская с выходом на основной маршрут на станции Куберле отправятся поезда №127 Красноярск - Адлер и № 235 Тында - Анапа.

В РЖД уточнили, что информация об изменениях поступает пассажирам, ожидающим на станциях и вокзалах, в том числе через смс-сообщения.

Напомним, причиной ДТП с поездом №491 Казань - Адлер в Волгоградской области стал выезд на нерегулируемый железнодорожный переезд грузовой машины. В результате схода с рельсов восьми вагонов были госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых пассажиров, 1 ребёнок и 2 проводника.