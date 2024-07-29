Мошенники заставили московскую пенсионерку продать две квартиры

Вначале лжесотрудница банка позвонила 76-летней женщине и уговорила перевести все накопления на «безопасные счета».

© РИА Новости

«Но на этом злоумышленники не остановились. Спустя некоторое время аферисты сообщили пенсионерке, что её квартира на улице Полбина выставлена на продажу. Чтобы избежать хищения, необходимо провести «самовыкуп» жилья — якобы фиктивную сделку продажи квартиры, что пострадавшая и сделала», — говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.



Аналогичным образом злоумышленники уговорили женщину продать квартиру на улице Краснодонская. Ущерб от их действий превысил 19 миллионов рублей.