Мошенники заставили московскую пенсионерку продать две квартиры
Вначале лжесотрудница банка позвонила 76-летней женщине и уговорила перевести все накопления на «безопасные счета».
«Но на этом злоумышленники не остановились. Спустя некоторое время аферисты сообщили пенсионерке, что её квартира на улице Полбина выставлена на продажу. Чтобы избежать хищения, необходимо провести «самовыкуп» жилья — якобы фиктивную сделку продажи квартиры, что пострадавшая и сделала», — говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Аналогичным образом злоумышленники уговорили женщину продать квартиру на улице Краснодонская. Ущерб от их действий превысил 19 миллионов рублей.