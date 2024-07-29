Водитель КАМАЗа рассказал, почему произошло столкновение с поездом

В Волгоградской области столкновение КАМАЗа с пассажирским поездом произошло из-за того, что водитель транспортного средства не успел вовремя затормозить перед переездом. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

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«В результате первичного допроса 43-летний Асланбек пояснил, что не успел оттормозиться перед переездом и его КАМАЗ вылетел под поезд», — сообщил telegram-канал.



Отмечается, что водитель находится в создании под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что под Волгоградом произошло крушение пассажирского поезда. Из 20 вагонов 9 вагонов и электровоз сошли с рельсов, заявил глава региона Андрей Бочаров. На месте происшествия уже работают все необходимые экстренные службы, создан оперативный штаб.