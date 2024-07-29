Водитель грузового автомобиля "Камаз" грубо нарушил правила ПДД и выехал на ж/д переезд перед идущим поездом в Волгоградской области, сигнализация на переезде действовала исправно, сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

"По уточненной информации, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом", - говорится в сообщении.



В РЖД уточнили, что машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. При этом скорость поезда составляла 65 км/ч, а видимость поезда при подходе к переезду для водителя автомобиля составляла более одного километра.