На дне подмосковного пруда нашли тело в автомобиле

На востоке Московской области на дне водоема найдено тело мужчины в автомобиле, сообщил "РГ" информированный источник.

Инцидент произошел в деревне Коренец на территории Шатуры. По предварительным данным, погибшим оказался Николай Лаврентьев, которого уже неделю разыскивали родственники. Смерть мужчины не связана с криминалом: согласно основной версии, машина скатилась в пруд, когда водитель спал.

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Как сообщили "РГ" очевидцы, сначала участники поисковой операции бросали в пруд камни, чтобы понять, где именно находится автомобиль. Позже для обследования водоема привезли лодку, она коснулась затонувшей машины дном. Машину с телом водителя с помощью троса вытащил трактор. Погибший был опознан по сохранившимся документам.