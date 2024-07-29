Число пострадавших при крушении пассажирского поезда Казань — Адлер в Волгоградской области резко выросло до 140. Об этом пишет Shot в Telegram со ссылкой на источник.

При этом, по информации издания, всех пострадавших удалось спасти.

Ранее стало известно, что в катастрофе пострадали 33 ребенка. У большинства из них ушибы и порезы. Части несовершеннолетних оказали медицинскую помощь на месте, остальных госпитализировали. Также сообщалось о двух жертвах крушения. Информация об этом официально не подтверждена.

Что известно о крушении поезда «Казань — Адлер» под Волгоградом

О столкновении поезда Казань — Адлер с КАМАЗом в Котельниковском районе Волгоградской области стало известно днем 29 июля. Предварительно, водитель грузовика выехал на пути перед составом. Как выяснилось, железнодорожный переезд, на котором произошло происшествие, не оборудован шлагбаумами и барьерами.