В суд поступило уголовное дело Камикадзе Ди* за фейки о ВС РФ

Тверской суд Москвы зарегистрировал материалы уголовного дела в отношении блогера Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди, признан в РФ иноагентом), обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Соответствующая информация отразилась в электронной картотеке дел.

"Текущее состояние дела: зарегистрировано, подсудимый - Иванов Д. С." - сказано на сайте.



Блогеру предъявлено обвинение в окончательной редакции по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).

7 мая 2024 года Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера Дмитрия Иванова по обвинению по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ).

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили опубликованные им ролики о событиях в Мариуполе, а также записи, в которых он критически отзывается об официальном представителе МИД РФ Марии Захаровой. Блогер еще в 2017 году уехал из России. Тогда правоохранители проверяли его на предмет склонения граждан к самоубийству (ст. 110.1 УК). В сентябре прошлого года Минюст признал его иностранным агентом.