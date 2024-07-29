Водитель столкнувшегося с поездом грузовика объяснил причину ЧП

В результате первичного допроса 43-летний водитель КАМАЗа, который столкнулся с поездом в Волгоградской области, заявил, что не успел затормозить перед переездом, передает Shot.

Как отмечается, водитель Асланбек сейчас находится в сознании, с ним работают врачи. У него взяли анализ крови для выявления факта употребления спиртного или наркотических веществ. Уточняется, что ранее мужчина работал охранником.

Сегодня стало известно, что несколько вагонов пассажирского поезда Казань — Адлер сошли с рельсов после столкновения с КАМАЗом в Волгоградской области. Как сообщало РИА Новости со ссылкой на РЖД, авария произошла на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области. По данным компании, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим мимо поездом.

Разорванный на куски поезд "Казань—Адлер"сняли на видео

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram-канале сообщил, что по предварительным данным, из 20 вагонов поезда 9 вагонов и электровоз сошли с рельсов. Всего в нем находились 812 человек.