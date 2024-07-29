Два человека, предварительно, погибли в результате столкновения поезда Казань — Адлер с «КамАЗом» в Волгоградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Число погибших может увеличиться, так как часть людей могла застрять под поездом, отмечает канал. На место происшествия приехал кран, который будет поднимать вагоны.

Кабину машины нашли в 15 метрах от ДТП, рядом с ней находился водитель.

Большей части пострадавших оказали помощь на месте. Пассажиры забрались на вагоны и помогают спасателям искать пострадавших. Общее количество людей, находившихся внутри поезда, — не менее 700 человек. Пострадавших, по предварительным данным, более 110 человек.

Что известно о состоянии водителя столкнувшегося с поездом грузовика

По информации Mash, состояния троих пострадавших в результате крушения оценивается как тяжелое. Их экстренно эвакуируют в ближайшую больницу.

МЧС сообщило, что сотрудники экстренных служб задействовали два вертолета Ми-8 для ликвидации последствий аварии на железной дороге. Перевернулись по крайней семь вагонов поезда с людьми.

Ранее сообщалось, что в ДТП с поездом пострадали шесть детей.