Что известно о крушении поезда «Казань — Адлер» под Волгоградом

Восемь вагонов пассажирского поезда Казань — Адлер сошли с рельс после столкновения с КАМАЗом в Волгоградской области. Рассказываем, что известно о железнодорожной катастрофе.

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Обстоятельства ЧП

Как сообщало РИА Новости со ссылкой на РЖД, авария произошла на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области. По данным компании, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим мимо поездом. В результате 8 вагонов сошли с рельс. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram-канале сообщил, что всего в поезде находились 812 человек.

Как сообщает Telegram-канал Shot, в результате первичного допроса водитель КАМАЗа объяснил, что не успел затормозиться перед переездом и его грузовик вылетел на пути. Сейчас он находится в сознании, с ним работают врачи.

Пострадавшие

Официально число пострадавших пока не называется. Как пишет Telegram-канал Shot, травмы могли получить 140 человек. Погибших среди них нет. Кроме того, травмы получил и водитель грузовика.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах, пассажиры самостоятельно выбирались из вагонов. Им оказывают медицинскую помощь на месте или увозят в больницы.

Реакция властей и правоохранителей

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, речь может идти о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена (ст. 263 УК РФ).