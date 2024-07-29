Водителя столкнувшегося с поездом грузовика под Волгоградом госпитализировали
Водителя столкнувшегося с поездом Казань — Адлер грузовика госпитализировали.
«Поступило сообщение о столкновении автомобиля КАМАЗ и пассажирского состава... возле хутора Котельниково. Водитель грузовика госпитализирован», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
К месту ЧП выехали сотрудники ОМВД России по Котельниковскому району и руководство ГУ МВД России по Волгоградской области.
Авария случилась в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково.
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В сети появилось видео с места ЧП.